METALLICA va prendre le contrôle de Paris les 17, 18 et 19 mai

Communiqué: Alors que son nouvel « 72 Seasons » est entré directement à la 1ère place des meilleures ventes en France et continue de caracoler dans le Top 10 de la plupart des charts européens, Metallica s’apprête à prendre le contrôle de la capitale pendant 3 jours !

Quand Metallica arrive à Paris c’est toujours un événement, mais lorsque, dans le cadre du M72 World Tour, le groupe débarque pour deux concerts au Stade de France et va donc s’installer en ville pendant trois jours, la chose prend une toute autre dimension. Cela donne un « Metallica Takeover », trois jours pour lesquels les fans vont débouler des quatre coins de l’hexagone, voire d’Europe,

pour profiter à fond de ces deux « No repeat » shows bien sûr, mais aussi pour se réunir au son de la musique des Four Horsemen.

Et, dans le genre, le jeudi 18 mai sera donc un jour férié à plus d’un titre. En effet, à peine remis du premier concert donné la veille au SDF, les fans du groupe auront le loisir d’assouvir leur passion à 100%

A partir de 13h30, 3 films emblématiques consacrés à Metallica – « Cliff ‘Em All », « Cunning Stunts » et « Orgullo, Pasion y Gloria: Tres Noches En La Ciudad de Mexico » seront projetés sur grand écran dans le cadre prestigieux du cinéma Le Grand Rex.

A 20h00, différents acteurs de la scène « metal » française se retrouveront sur scène du Bataclan, pour célébrer Metallica à travers un concert événement baptisé « Play ‘Em All ».

A l’occasion de cette soirée aussi unique qu’exceptionnelle, Mass Hysteria, Loudblast, Skip The Use, Tagada Jones, Flockos & Manard d’Ultra Vomit, Landmvrks, Pogo Car Crash Control et Tribute to Thrash reprendront, ensemble ou séparément, différentes chansons du répertoire de Metallica. Un moment qui ne manquera pas d’être fun, mais aussi émouvant quand on se souvient qu’en juin 2003, James, Lars, Kirk et Robert avaient enregistré, dans cette même salle, leur album live « Liberté, Égalité, Fraternité, Metallica! ». Une maxime qui, au final, correspond aussi parfaitement à l’état d’esprit qui animera « Play ‘Em All », un concert que l’on n’aura certainement pas, non plus, l’occasion de voir deux fois et qui affiche d’ores et déjà COMPLET !