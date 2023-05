Live Report : METALLICA au Stade de France (Mercredi 17 Mai) 1/2

On avait quitté Metallica à Clisson en juin dernier en Clôture de l’édition incroyable du Hellfest 2022 qui s’était étalée sur deux semaines. Nous étions à l’époque loin de nous douter que le groupe allait nous balancer un nouvel album et une tournée des stades dans la foulée, seulement quelques mois après.

Mais nous y voici, Metallica à Paris pour deux concerts uniques au Stade de France. Le premier est donc prévu pour le mercredi 17 mai et le second ce vendredi 19. Le début du concert est prévu à 20h30. Et c’est avec simplement quelques minutes de retard que résonne « It’s a Long Way to the Top (If You Wanna Rock ‘n’ Roll) » d’AC/DC. Les fans comprennent dès le premièrs accords que c’est parti et c’est tout le stade qui s’enflamme. Car depuis des années c’est ce titre qui marque l’arrivée du groupe et le départ imminent du concert. Mais c’est encore plus fort lorsque la célèbre bande originale d’Ennio Morricone « The Ecstasy of Gold démarre, l’intro officielle de tous les concerts de Metallica.

Le groupe ayant annoncé des shows différents en terme de setlist pour chaque soir, les fans attendent de découvrir ce que sera le premier titre de la soirée. Et le groupe surprend en démarrant par « For Whom the Bell Tolls ». Un classique qui met tout le monde dans l’ambiance. Que se soit dans la fosse ou dans les gradins, les fans sont heureux de pouvoir retrouver le groupe à Paris et comme ça l’avait été la dernière fois, rappelez-vous le 12 Mai 2019.

Le groupe de San Francisco continue sur sa lancée avec « Ride the Lightning », « Holier Than Thou » et « I Disappear ». James Hetfield va ensuite demander au public si il aime le nouvel album avant de lancer « Lux Aeterna » qui s’enchainera sur « Screaming Suicide ». Le groupe est vraiment à l’aise sur cette énorme scène centrale. Le public est conquis et se fait entendre. Malgré les rangs du haut du stade vident et des trous dans la fosse, l’ambiance est bien là. Mais on sait aussi ô combien la situation n’est pas évidente pour tout le monde, ce qui explique de le Stade de France ne soit pas complet. Metallica reprendra également « Sleepwalk My Life Away » toujours tiré du dernier album « 72 Seasons ».

Lars Ulrich change de batterie et d’emplacement au fur et à mesure des titres pour, tout comme le reste du groupe, se rapprocher des différents cotés du stade. Metallica qui a toujours montré une proximité avec ses fans lorsqu’il est sur scène, ne déroge pas à la règle et discute facilement, notamment lorsqu’un fan présente un tatouage à l’effigie du groupe. Kirk Hammett ou Robert Trujillo arpentent la scène dans tous les sens. Dans la fosse il faut parfois savoir les trouver tellement cette scène est grande. Sur scène comme dans tout le stade, les têtes hochent et les cornes se lèvent entre chaque morceau.

L’obscurité tombe sur Paris et on commence à mieux apprécier le travail des lumières et des projections sur les écrans au sommet de ces énormes piliers, plantés tout autour de cette scène centrale. Les couleurs apparaissent sur scène et sur le public pour souligner ou mettre en valeur les ambiances de chaque titre. On est parfois complètement absorbé par ce jeu de lumière et ces projections vidéos.

Le groupe nous réserve ensuite trois gros succès avec l’incroyable « Orion », un « Nothing Else Matters » repris par tout le public et un « Sad but True » toujours aussi puissant. « The Day That Never Comes » pourrait venir calmer le jeu, mais c’est sans compter « Blackened » qui va faire exploser la fosse. Les fans avaient envie de se lacher, et c’est bien le titre qui va les déchainer. Pour revenir sur la fin des années 90, Metallica lance « Fuel » dont l’énergie permet de conserver le public bien au chaud.

Mais arrive déjà la fin avec deux titres ravageurs « Seek & Destroy » et « Master of Puppets », histoire de mettre tout le monde d’accord avant de pouvoir simple dire, « A Vendredi » ! Car oui dans deux jours, on se donne rendez-vous pour un deuxième show. Un deuxième concert avec une setlist complètement différente. Et on a déjà hâte d’y être. Et s’en est termine pour cette première soirée en compagnie de Metallica après un peu plus de 2h00 de Show. On vous dit à Vendredi soir.