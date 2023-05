Live Report : CORROSION OF CONFORMITY au Petit Bain (Paris)

Nous avions rendez-vous avec CORROSION OF CONFORMITY en ce mercredi soir, au Petit Bain à Paris pour être précis, pour un concert qui s’annonçait mémorable surtout avec un groupe au complet, à savoir avec Pepper Keenan en frontman. Organisé par Garmonbozia, le concert de CORROSION OF CONFORMITY démarrait à 20:50 pétante où sharp comme auraient pu le préciser les américains de la soirée. D’ailleurs c’était pas si sharp que ça puisque ça devait commencer à 45…

Mais aller au Petit Bain c’est toujours la garantie d’une bonne ambiance au plus proche du groupe. Une ambiance, chaude, voire bouillonnante. Et quand on parle de chaud, c’est chaud dans tous les sens du terme. En effet, la péniche était vraiment bien remplie, faisant très vite monter les degrés à l’intérieur.

A peine le groupe monte sur scène et la lourdeur des riffs et la rondeur de la basse assomment un public nombreux. Un public de fans, de connaisseurs, qui sont capables d’anticiper les changements de rythme comme la reprise des refrains des classiques du groupe. Mais c’est vrai qu’en jouant 5 titres de l’album « Deliverance« , le groupe avance en terrain connu. Et même si le groupe en joue des titres moins connu comme « Shake Like You« .

Les lights sont simples mais correspondent bien à ce que le groupe propose. Une bonne musique, qui n’a pas besoin d’artifice pour envoyer du lourd. Pepper Keenan accroche les fans à de multiple reprises, et qui se font entendre bruyamment en réponse. Sur scène, chacun dans son coin le quatuor semble profiter du moment et des regards qui leur font faces. Ça hoche de la tête, ça se déplace un peu, ça avance parfois au plus proche du public, mais on voit aussi que chacun reste bien concentré pour offrir le meilleur.

La dernière partie du set fait bien entendu la part belle aux grands classiques du groupe comme l’incroyable « Vote With a Bullet » qui malgré le temps qui passe, reste toujours d’une efficacité redoutable. Ce qui se confirme par l’énergie que dégage les fans dans la fosse. Ou encore avec le célèbre « Albatross » que le public réclame dès le milieu du show, une nouvelle fois le chaleur se fait sentir.

Le concert se termine après environ 1h30 de show par un autre titre incontournable de la discographie de CORROSION OF CONFORMITY, « Clean My Wounds« , qui touche à nouveau l’ensemble des fans.

Et voilà, il est environ 22h30, nous voilà sur les bords de la seine, un bateau mouche qui passe, vide comme la salle désormais. Ce fut une bonne soirée. Une petite salle certes, mais un accès facile à la scène. On aurait aimé une plus grosse façade pour plus de son, une plus grande salle et encore plus de monde, car CORROSION OF CONFORMITY reste une groupe majeur de la scène Stoner, Sludge, Heavy, Rock, peu importe comment on la nomme. La tournée n’est pas terminée même si elle quitte la France, mais ils seront de retours prochainement. Vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire.