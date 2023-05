LES TAMBOURS DU BRONX en tournée avec Klone, Nanowar Of Steel et Psykup

Communiqué: Du live, des percussions et du metal.

Attention : événement ! ACCESS LIVE réunit pour la première fois quatre groupes aux horizons totalement différents mais complémentaires. Un plateau composé des Tambours du Bronx en tête d’affiche ainsi que de Klone (metal progressif), Nanowar Of Steel (metal parodique) et Psykup (autruche core). Quatre tendances, quatre saveurs, un Trianon, un Transbordeur, un Bikini mais surtout des soirées remplies de surprises et une ambiance de festival. RDV en Mars 2024 !

Références mondiales des percussions, Les Tambours du Bronx sortiront leur nouvel album metal, EVILUTION, le 01 Juin prochain. Evolution logique de W.O.M.P (2018), ce long-format réunit douze titres fusionnant musiques industrielles et metal. Deux singles, « Ghosts » et « Razorback » (ft. Dope D.O.D) sont d’ores et déjà disponibles. La suite dans une dizaine de jours.