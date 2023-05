IGNEA : Dreams of Lands Unseen

Signé chez Napalm Records, IGNEA dévoile avec « Dreams of Lands Unseen », un troisième album tout en maitrise et qui intègre non seulement des influences modernes mais également traditionnelles. La voix d’Helle Bohdanova navigue entre mélodie et growl, donnant à IGNEA un mélange entre métal agressif et une influence un peu plus gothique. Le tout est très bien produit et laisse de la place à chaque instrument.

Pourquoi écouter:

– Les mélodies

– La modernité

– Les influences traditionnelles