HELLFEST 2023 : Quelques changements à l’affiche

Communiqué: Hellbangers, plus que 15 jours avant le retour à Clisson !

Malheureusement nous vous annonçons plusieurs changement et annulation de groupes sur la programmation 2023. Bonne nouvelle cependant, nous sommes en mesure de vous annoncer leurs remplaçants :

🏴 – MAINSTAGE 2

Annulation de ETHS – Remplacé par Silmarils

🕯️ – VALLEY

Annulation de STONED JESUS – Remplacé par Grandma’s Ashes

🩸 – ALTAR

Annulation de SUFFOCATION – (Remplacement en cours)

Annulation de EXODUS – Remplacé par Benediction

🪵 – TEMPLE

Annulation de 1914 – Remplacé par Akiavel

Annulation de WHITE WARD – Remplacé par HIEROPHANT

Annulation de FIELDS OF THE NEPHILIM – Remplacé par Grave Pleasures (Avec changement d’horaires pour PARADISE LOST et LORD OF THE LOST)

ℹ️ – Running Order à jour sur notre site web et application mobile !