GHOST nouvel EP le 18 mai, en tournée en France à partir du 21

Communiqué: Alors que son EP « Phantomime » sortira le 18 mai prochain et que son irrésistible reprise de Genesis, « Jesus He Knows Me », commence à envahir les ondes des radios françaises, GHOST vient d’annoncer que deux des huit concerts que le groupe donnera dans l’hexagone fin mai, affichent déjà complet !

Dans les autres villes les légions de fans se mobilisent aussi en nombre pour faire de cette tournée un véritable succès. Afin de les satisfaire Papa Emeritus IV et ses Nameless Ghouls sont parés pour leur offrir un spectacle encore plus grandiose que celui qu’ils avaient donné à l’Accor Arena de Paris Bercy en avril 2022.

Connu pour le renouvellement perpétuel de sa musique et des images qu’elle génère, admiré pour ses prestations live de plus en plus massives, Ghost continue de surprendre avec la sortie « Phantomime », un EP qui explore plus en avant les nombreuses influences pop, parfois méconnues, de la formation emmenée par Papa Emeritus IV.

En effet, ce mini-album propose des reprises de classiques de Television, Genesis, The Stranglers, Iron Maiden et Tina Turner, toutes estampillées du son si particulier du groupe suédois.

Dans le passé, Tobias Forge, la tête pensante de Ghost, avait déjà démontré sa capacité à transformer les chansons d’autres artistes (Abba, Roky Erickson, Depeche Mode, Eurythmics, Metallica, Pet Shop Boys…) en quelque chose de nouveau et de captivant. Avec « Phantomime », Ghost continue donc de repousser les limites de son propre style, en transcendant, non sans humour, des influences que l’on osait à peine soupçonner.

Ghost avait choisi le week-end de Pâques pour annoncer cet EP en lançant le clip vidéo qui illustre la reprise du tube de Genesis : « Jesus He Knows ». Ce mini film, qui met en scène les frasques du père Jim DeFroque, a été réalisé par Alex Ross Perry. 30 ans après Phil Collins & co, Ghost pousse un peu plus loin, à sa manière, cette satire contre les télévangélistes.

Plus d’infos & Préco: https://i.ghost-official.com/Phantomime-1

Liste des reprises figurants sur

« Phantomime » :

« See No Evil » (Television)

« Jesus He Knows Me » (Genesis)

« Hanging Around » (The Stranglers)

« Phantom of the Opera » (Iron Maiden)

« We Don’t Need Another Hero (Thunderdome) » (Tina Turner)