FROZEN SOUL : Glacial Domination

A la recherche d’une nouveau en Death Metal ?! Le nouvel album de FROZEN SOUL, intitulé « Glacial Domination », vient juste de sortir et va vous combler de joie. C’est brutal, c’est le son du Death Metal et c’set super bien fait. Si en plus on ajoute en Guest: John Gallagher de Dying Fetus, Matthew K. Heafy de Trivium et Gost, forcément l’album devient de plus en plus intéressant. Il s’agit du deuxième album du groupe et c’est donc à écouter au plus vite.

Pourquoi écouter:

– Du Death Metal old school

– La puissance et la violence

– Les Guests