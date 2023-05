FOREST IN BLOOD annonce son nouvel album et en dévoile un extrait en vidéo

Communiqué: Aujourd’hui sort le nouveau single du prochain et dernier album « ABYSS » de la trilogie Pirate de Forest in Blood (sortie prévue pour le 11 aout 2023) : Children of the 666

Ce titre évoque la genèse du groupe ainsi que le metal qui coule dans ses veines depuis son origine.

Avec une direction artistique de clip dans le style de la fin des années 90, Forest in Blood via son réalisateur William Vogenhaur a cherché à retranscrire la puissance du Thrash d’avant 2000 ainsi que les frissons que nous avons tous pu ressentir en écoutant Davidian Machine Head, Chaos AD Sepultura ou encore Diabolus in musica Slayer (Jeff on t’aime) pendant cette époque glorieuse.

Label : Agence DAVAÏ

Enregistré chez Etienne Sarthou (AQME, Délivrance, Karras)

Masterisé chez Alan Douches (Converge, Dillenger Escape Plan, Mastodon…)