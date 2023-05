Evile balance un vidéo pour « The Unknown »

Evile qui sortira son 6ème album « The Unknown » le 14 juillet prochain, vient de balancer un vidéo pour le titre éponyme. C’est à voir ci-dessous.

“The Unknown” track listing:

01 – “The Unknown”

02 – “The Mask We Wear”

03 – “Monolith”

04 – “When Mortal Coils Shed”

05 – “Sleepless Eyes”

06 – “Out Of Sight”

07 – “At Mirror’s Speech”

08 – “Reap What You Sow”

09 – “Beginning Of The End”

10 – “Balance Of Time”

Pré-commandes dipo à cette adresse: https://lnk.to/EVILE-TheUnknown