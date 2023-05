DIETH dévoile « Walk With Me Forever » avec David Ellefson au chant

DIETH vient de dévoiler le titre « Walk With Me Forever », chanté par David Ellefson (ex-Megadeth). Il s’agit de la première qu’on peut entendre le bassiste dans une performance solo au chant. L’album de DIETH « To Hell And Back » sort ce vendredi via Napalm Records et on en reparle très très prochainement.

La force Death-Thrash DIETH – composée du bassiste David Ellefson récompensé aux Grammys, du chanteur/guitariste suédois Guilherme Miranda (ex-Entombed A.D.) nommé aux Grammys et du batteur Michał Łysejko (ex-Decapitated) – sortira son premier album To Hell And Back ce vendredi, le 2 juin 2023 chez Napalm Records !

Aujourd’hui, le groupe est heureux de présenter son nouveau single »Walk With Me Forever » sur lequel David Ellefson expose sa première performance solo en tant que chanteur lead. Cette balade émouvante – présentée en avant-première hier via Loudwire Nights – possède une signification particulière en cette semaine suivant le Memorial Day. En effet, elle explore le terrible manque d’un proche suite à son décès, les souvenirs qu’il nous reste et qui nous apportent la force de continuer.

Le titre est accompagné d’un clip envoûtant dans lequel David Ellefson raconte une histoire d’amour et de perte. La vidéo est dirigée par Oskar Szramka et met en scène les célèbres acteurs Jan Napieralski et Agnieszka Goździewicz.

À propos de ce nouveau single, David Ellefson déclare :

« À un moment de notre vie, nous avons tous perdu un proche et ressenti une immense peine ensuite. Cette chanson reflète aussi bien ce sentiment que la gratitude que nous trouvons une fois que nous lâchons prise, acceptons et choisissons de célébrer la vie de cette personne alors que la vie continue. »