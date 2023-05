DEVILDRIVER dévoile le single »This Relationship, Broken »

Communiqué: Les icônes du Groove Metal DEVILDRIVER révèlent un nouveau single agressif avec »This Relationship, Broken » accompagné de son clip !

Le nouvel album du groupe Dealing With Demons Vol. ll sera disponible ce vendredi 12 mai 2023 chez Napalm Records !

PRÉCOMMANDEZ-LE : https://napalmrecords.com/devildriver

Après une longue attente, les rois du Groove Metal DEVILDRIVER vont enfin dévoiler Dealing With Demons Vol. ll, leur dixième album et seconde partie de la saga Dealing With Demons ce vendredi 12 mai chez Napalm Records !

Aujourd’hui, pour célébrer la sortie de cette semaine, le groupe sort l’impitoyable single »This Relationship, Broken » juste avant l’album. Chargé de riffs agressifs, d’une batterie imprévisible, et d’une performance délivrée par le célèbre frontman Dez Fafara, le titre de clôture du disque est l’un des hymnes qui vous fera certainement headbanger !

À propos de »This Relationship, Broken », le frontman Dez Fafara de DEVILDRIVER déclare :

« »This Relationship, Broken » explore le thème de la rupture de deux êtres, quand ils se quittent après des années de tourmente. »

Alors que DEVILDRIVER entame sa troisième décennie avec neuf albums, d’innombrables tournées internationales et une renommée mondiale, le groupe se trouve être plus résistant que jamais. Alors que le monde s’est retrouvé bouleversé en 2020, les leaders du Groove Metal DEVILDRIVER ne se sont pas reposés avec la sortie du très acclamé premier volume de la saga Dealing With Demons, Dealing With Demons l. À l’image de la société qui renaît plus forte et déterminée que jamais, DEVILDRIVER dévoile son dixième album Dealing With Demons Vol. ll.

Ce nouvel opus représente le psyché du frontman de renommée Dez Fafara et la purge finale de ses démons qui ont longtemps hanté la musique du groupe. À nouveau produit et pensé par Steve Evetts, aidé par le guitariste Mike Spreitzer, Dealing With Demons Vol. ll est incontestablement plus lourd et déchaîné que son prédécesseur.

Les plus importants médias internationaux tels que Revolver, Metal Hammer, Kerrang! et Consequence ont encensé Dealing With Demons Vol. l, qui est entré à la 4ème place du classement américain Current Hard Music Albums. Blabbermouth a déclaré : « Si la seconde partie de ce projet colossal s’applique au premier, il incarnera un moment charnière dans l’histoire de DEVILDRIVER. » S’il était question pour DEVILDRIVER de ralentir, Dealing With Demons Vol. II prouve qu’après vingt ans de carrière, même attaché à ses démons, le groupe avance et se positionne en tant qu’avant-gardiste du Metal.

L’entrée en matière sur la première piste »I Have No Pity » fait planer le doute chez les fans avec son groove rythmique contrasté, et les avertissements glaçants de Dez Fafara qui restent en tête. La remarquable production de l’album brille par les riffs épais, les guitares lancinantes, les batteries rassasiantes et les prouesses vocales de Fafara qui ouvrent la marche. Inquiétante et insistante, »Mantra » présente une vague d’agression mélodique auprès de l’auditeur, le poussant à headbanger sur un rythme à se briser le cou et ses paroles occultes. Les chansons dynamiques comme »Nothing Lasts Forever » et »Summoning » tombent en cascade avec des passages alternant entre riffs sinistres et chants mémorables, alors que d’extraordinaires envolées comme sur le titre dévastateur et sinistre »Through The Depths » poursuivent l’offensive, aidé de ses sonorités Black Metal, de son habile jeu de guitare et de paroles redoutables qui confirment l’évolution de DEVILDRIVER dans cette nouvelle décennie.

De mauvaise augure, »Bloodbath » est aussi brutal que le suggère son titre, penchant vers une agression immédiate alors que »It’s A Hard Truth » perpétue l’offensive, nous prévenant de toute illusion parmi les mélodies équilibrées aux guitares. Les hymnes clôturant l’album »If Blood Is Life » et »This Relationship, Broken » sont les cerises imprégnées de sang sur Dealing With Demons Vol. II, apportant toutes deux l’ensemble des éléments faisant de DEVILDRIVER le meilleur groupe de leur style.

Tracklist de Dealing With Demons Vol. ll :

1. I Have no Pity

2. Mantra

3. Nothing Lasts Forever

4. Summoning

5. Through the Depths

6. Bloodbath

7. It’s a Hard Truth

8. If Blood is Life

9. This Relationship, Broken

Dealing With Demons Vol. ll sera disponible dans les formats suivants :

CD digipack (4 volets)

CD boîtier rigide dédicacé – shop Napalm Records USA (1000 exemplaires)

1 vinyle violet

1 vinyle splatter jaune / violet / noir + disque de feutrine – seulement disponible via les commandes sur la boutique Napalm (500 exemplaires)

1 cassette imprimée jaune et écritures noires – seulement disponible via les commandes sur la boutique Napalm (100 exemplaires)

Pack 2 CDs : Dealing With Demons I & Dealing With Demons Vol. II – seulement disponible via les commandes en Europe sur la boutique Napalm

Lot CD digipack (4 volets) + carnet + symbole métallique – seulement disponible via les commandes sur la boutique Napalm

Format digital

Edition vinyle splatter jaune / violet / noir + disque de feutrine – seulement disponible via les commandes sur la boutique Napalm (500 exemplaires)