DEATH RAY VISION : nouvel album fin Juin

Communiqué: Point de jonction parfait entre le hardcore, le punk et le metal, Death Ray Vision sortira No Mercy From Electric Eyes le 30 Juin chez Metal Blade Records. Un troisième album par lequel le groupe mené par le bassiste Mike D’Antonio (officiant également dans Killswitch Engage) intronise son nouveau chanteur : Keith Bennett.

« Behead The King », un premier single (et son clip), se découvre sans plus tarder.

« Behead the King » renvoie à ce sentiment d’impuissance que l’on ressent en regardant le monde s’écrouler autour de soi et à cette incapacité d’y changer quoique ce soit. Quant au clip, j’ai pris énormément de plaisir à travailler avec le réalisateur Anthony Jarvis » (Pete Cortese – Guitare)

« Ce nouveau disque de Death Ray Vision va vous botter le cul ! Soyez prêts : No Mercy From Electric Eyes est un condensé de violence, de riffs et de breakdowns. L’album sortant sous peu, nous sommes ravis de vous présenter un premier extrait : « Behead The King ». Ce clip est un hommage à Boston. Il voit également la participation de Keith Bennett, notre nouveau chanteur. » (Mike D’Antonio – Basse)

L’écriture de ce nouvel opus a commencé dès la fin 2018, juste après une tournée avec Killswitch Engage et alors que l’album Negative Mental Attitude venait à peine de sortir. Un élan créatif que le guitariste Pete Cortese explique, en partie, grâce à la cohésion au sein du groupe ; chaque membre tirant les autres vers le haut. Mais ce qui a réellement fait passer Death Ray Vision au niveau supérieur est sans conteste l’arrivée de Keith Bennett (Wrecking Crew, Panzerbastard, Ramallah, etc.) derrière le micro. Le second guitariste, Chris Rosati déclare « Keith nous a apporté une bonne dose d’enthousiasme et de crédibilité. C’est lui qui nous a poussé à nous dépasser encore plus pour ce nouvel album. Créativement parlant, Keith est une force de la nature. Sa capacité à s’emparer rapidement d’un nouveau titre et de lui trouver des lignes de chant et des paroles tout aussi vite est remarquable. ».

D’ailleurs, s’agissant des textes, No Mercy From Electric Eyes est bien plus politique que ses prédécesseurs. Mais il est aussi particulièrement personnel pour Keith : « je chante chacun de ces mots avec le cœur. J’aurais dû mourir il y a quelques années. Le destin en a décidé autrement. Je pense que j’ai survécu pour une raison. Ces paroles évoquent sans filtre ce que je ressens, ce que je vis ou ce que je vois. »

Le titre de cet album est extrait des paroles d’un de ses titres. L’artwork, quant à lui, est l’œuvre de Mike D’Antonio. Quant à la suite, Death Ray Vision entend, non sans fierté, présenter dans les plus brefs délais cet album sur scène (et pour la première fois en dehors des Etats-Unis). « No Mercy From Electric Eyes est un très bon album de Death Ray Vision. C’est l’équilibre parfait entre l’agressivité et la mélodie. Il sonne lourd sans sonner artificiel ni avoir recours à un accordage en Drop Z. » (Pete Cortese – Guitare)

Death Ray Vision

01. Behead the King

02. In Unholy Water

03. From the Rafters

04. Reaper

05. Premature Evisceration

06. Praise the War Machine

07. Broken Hands of God

08. An Iron Age

09. Armageddon Is the Answer

10. O Great Destroyer

11. Crawl Forth the Cowards

12. End Me

A l’exception des pistes de batteries (enregistrées à Boston au Mad Oak Studio en compagnie de Benny Grotto – Gozu, Orange Goblin, etc.), l’album a été enregistré, produit et masterisé par Rosati à son propre studio (le Mass Metal Studios).

Line-up

Keith Bennett (Chant)

Chris Rosati (Guitare / Chant)

Pete Cortese (Guitare)

Mike D’Antonio (Basse)

Colin Conway (Batterie)