DAATH lance le nouveau single « Purified By Vengeance »

DAATH vient de lancer le nouveau titre « Purified By Vengeance » à découvrir ci-dessous en streaming. A noter la présence de Mark Holcomb (Periphery) en Guest pour le solo.

Communiqué: Après être sorti de son hiatus avec « No Rest No End » puis une reprise de Death, Dååth revient avec « Purified By Vengeance ». Un nouvel inédit sur lequel la formation de death metal progressif invite Mark Holcomb (le guitariste de Periphery) ainsi que le sound designer Mick Gordon (qui a, entre autres, composé la bande originale de nombreux jeux-vidéos comme Doom, Wolfenstein ou Atomic Heart).

« Purified By Vengeance » est le premier titre que nous avons composé pour le retour de Dååth. Celui-ci contient tout ce que nous attendons d’une de nos chansons : des riffs dévastateurs, des synthés, des orchestrations épiques, des lignes de chant brutales et accrocheuses ainsi qu’un solo incroyable. D’ailleurs, un grand coup de chapeau à Mick Gordon et Mark Holcomb pour leur travail. Lorsque Mick nous a dit que cette chanson lui faisait penser à un pillage de tombe et qu’il a commencé à y ajouter des percussions ou du thérémine, j’ai instantanément su que le résultat serait incroyable. D’autant que les éléments qu’il apportait se mélangeaient parfaitement à ceux de Jesse.

En ce qui concerne Mark, j’ai littéralement ri aux éclats lorsque j’ai entendu son solo pour la première fois. Il est à la fois sauvage et élégant, virtuose et de bon goût, imprévisible et pourtant si familier. Pour être tout à fait honnête, c’est mon solo de Mark Holcomb préféré. Vous pouvez lui dire que j’ai dit ça, j’assumerai pleinement.

C’est aussi sur le riff du couplet que j’ai su que Krimh devait faire partie du groupe. Ce riff a été une vraie prise de tête. Tout ce que je pouvais composer n’était pas assez bien. Je crois que j’ai dû réécrire ce passage une quinzaine de fois. Nous avions une intro, un pré-refrain, un refrain mais toujours pas de couplet. J’ai demandé à Krimh qu’il m’aide à composer et l’alchimie entre nous fut immédiate. Et je pense que ce que nous avons obtenu est la quintessence de Dååth: heavy as fuck, catchy as fuck, dark as fuck ! »

(Eyal Levi, guitare)

« Purified By Vengeance » a été mixé par Jens Bogren (Sepultura, At The Gates, Kreator, Dimmu Borgir) en compagnie de Andrew Wade (The Ghost Inside, Wage War, Currents) qui s’est chargé des voix et de l’ingénieur John Douglass (Megadeth, The Contortionist). Le mastering a été confié à Tony Lindgren (Enslaved, Katatonia, Leprous, Wardruna)