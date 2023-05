CORROSION OF CONFORMITY en concert à Paris, demain

Communiqué: GARMONBOZIA INC Présente CORROSION OF CONFORMITY en concert à Paris le 10 mai au PETIT BAIN

Plus d’infos: https://petitbain.org/evenement/corrosion-of-conformity-plainride/

Juin 1982, les jeunes membres de Corrosion Of Conformity débutent un projet initial de Punk/Hardcore. Le groupe évolue rapidement vers un style plus Crossover/Trash Metal, puis se tourne vers le son actuel qui mélange Heavy Metal, Southern Rock et Blues.

Après avoir concentré son énergie exclusivement sur DOWN à partir de 2005, Pepper Keenan retrouve Corrosion Of Conformity en 2015 pour des dates au Royaume-Uni, en Europe et en Amérique du Nord. Le groupe sortira en 2018 « No Cross No Crown », son dernier album en date.