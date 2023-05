Corey Taylor (Slipknot) annonce la sortie de son deuxième solo et dévoile une vidéo pour « Beyond »

Corey Taylor (Slipknot) vient d’annoncer la sortie de son deuxième album solo pour le 15 septembre prochain. Il s’intitule « CMF2 ». Il en profite pour dévoiler une vidéo du titre « Beyond ». C’est à voir ci-dessous.

“CMF2” track listing:

01 – “The Box”

02 – “Post Traumatic Blues”

03 – “Talk Sick”

04 – “Breath Of Fresh Smoke”

05 – “Beyond”

06 – “We Are The Rest”

07 – “Midnight”

08 – “Starmate”

09 – “Sorry Me”

10 – “Punchline”

11 – “Someday I’ll Change Your Mind”

12 – “All I Want Is Hate”

13 – “Dead Flies”

Communiqué: Chanteur de Slipknot et Stone Sour, Corey Taylor est connu pour être un auteur-compositeur-interprète multi récompensé, mais aussi un acteur et un écrivain à succès.

En lançant le single « Beyond », cet artiste, fascinant à plus d’un titre, vient de révéler les premiers détails de « CMF2 » son nouvel album solo.

Filmé dans le désert de Mojave, en Californie, le clip vidéo illustrant cette chanson montre Taylor se promenant, rêveur, entouré de différentes images de lui-même prises au fil des années… Une promenade qui le dirige vers un final explosif.

D’une manière ou d’une autre, « Beyond » nous ramène à 2006 : « À l’origine, je l’ai écrite comme une chanson romantique et agressive, mais je la vois maintenant comme une sorte de rassemblement », explique le chanteur.

« Rassembler le public et lui faire savoir que je veux que ma musique les emmène au-delà de ce qu’ils pensent de moi. Car ils ont peut-être eu une idée fausse de ma personne… »

Produit par Jay Ruston (Anthrax, Avatar, Stone Sour ), « CMF2 » sortira le 15 septembre sur Decibel Cooper Recordings,le propre label de Corey Taylor, en collaboration avec BMG.