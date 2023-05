CONQUER DIVIDE annonce son nouvel album et dévoile « welcome2paradise » en vidéo

Communiqué: CONQUER DIVIDE « SLOW BURN » Nouvel album Sortie le 8 septembre

Elles sont originaires des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada et, comme le prouve leur nouveau clip, les 5 musiciennes qui composent CONQUER DIVIDE n’ont pas fait le voyage pour rien !

Outre-Atlantique, des médias tels que SXM Octane, Revolver, Alternative Press, Modern Drummer, Loudwire et bien d’autres ne tarissent pas d’éloges au sujet de ces 5 filles qui viennent enfin d’annoncer la sortie de leur nouvel album.

CONQUER DIVIDE est donc un groupe « international » composé de la chanteuse Kiarely Taylor, la bassiste/chanteuse Janel Duarte, la guitariste Isabel Johnson, la batteuse Samantha Landa et la guitariste Kristen Sturgis.

Ce nouvel extrait fait suite à la mise en ligne de deux autres chansons « Atonement » et « Paralyzed », respectivement lancées en mars et octobre 2022, qui avaient déjà éveillé un bel intérêt.

Mais « welcome2paradise » est une chanson qui leur tient particulièrement à cœur pour de nombreuses raisons, comme l’explique Kristen Sturgis : « Nous voulions vraiment pousser les choses plus loin et jouer avec les situations qui s’offraient à nous. Nous avons enregistré nous-mêmes plusieurs parties, y compris les sons de forage que vous entendrez tout au long de la chanson. Artistiquement, nous sommes vraiment sortis de notre zone de confort afin d’aboutir à quelque chose de vraiment spécial ».

La chanson aborde également un sujet d’actualité des plus importants : « Il est triste que certains ne se soucient pas plus de notre environnement », poursuit Kristen Sturgis. « J’ai été particulièrement inspiré par une situation qui me tient à cœur. Je vis au bord des Grands Lacs, qui contiennent 20 % de l’eau douce de la planète. La ligne 5, un gazoduc vieux de 70 ans, est en très mauvais état et passe dans l’eau à la jonction des lacs Huron et Michigan. Les courants y sont particulièrement turbulents. Le gazoduc est constamment heurté par des ancres de bateaux. Je ne suis pas ici pour prêcher contre les combustibles fossiles, car les véhicules électriques ont leurs propres conséquences sur l’environnement, et les groupes en tournée doivent conduire des véhicules énergivores pour jouer pour leurs fans. Mais si une rupture se produisait, ça serait au pire endroit possible, en raison des forts courants. Un déversement dans les Grands Lacs pourrait affecter de grandes villes comme Chicago, Detroit, Cleveland, Windsor, Toronto et Rochester, dans l’État de New York. Le tourisme, les industries de la pêche et la navigation de plaisance seraient également touchés. Et avec toutes les sécheresses qui sévissent aux États-Unis, ce problème va bientôt concerner tout le monde. Pour l’instant, il n’y a qu’une petite organisation locale qui essaie d’attirer l’attention sur ce problème, mais si je peux faire quelque chose avec la sortie de cette chanson, ce sera de mettre en lumière quelque chose qui me tient tant à cœur ».

Mais qui sont les CONQUER DIVIDE ?

Sorti en 2015, leur premier album a généré plus de 30 millions de streams. Leur chanson « At War » avait été nominée pour les Kerrang ! Awards.

Quelques temps plus tard, en 2020, c’est « Chemicals » que Alternative Press qualifiait de « candidat au meilleur titre crossover hard rock/metalcore de l’année ».

Un an plus tard, « Messy » se classait en tête des titres les plus joués dans les charts Hard Rock du Billboard. Décrit par Rock Sound comme un morceau « monstrueux » « destiné à être joué dans les stades », « Paralyzed » était sorti au moment où le groupe signait avec le label Mascot Records. Une chanson chargée d’émotions inspirées par les expériences éprouvantes de la guitariste Kristen Sturgis, qui, en tant qu’infirmière, a vécu la pandémie de près…

Pas étonnant que « Paralyzed » ait été nominée par Metal Hammer parmi les meilleures chansons « metal » de 2022. La même année, les Allemands de Electric Callboy les ont invités à les rejoindre sur « FUCKBOI », un duo déjà écouté à plus de 13 millions de reprises rien que sur Spotify.

Mais c’est avec « Slow Burn » que les choses sérieuses commencent pour CONQUER DIVIDE. Avec un son d’une puissance et d’un raffinement absolument époustouflants, des paroles aussi intenses que personnelles, cet album représente l’équilibre quasi parfait entre un metal moderne percutant et des mélodies irrésistibles. Et si « Slow Burn » se nourrit des confessions, des vulnérabilités et des frustrations de ses génitrices, il véhicule aussi un message d’espoir, chaque chanson devenant un défouloir libératoire aussi nécessaire pour ceux qui les écoutent que pour celles qui les ont créées…

Liste des titres :

1. Atonement

2. N E W H E A V E N

3. Paralyzed

4. welcome2paradise

5. PRESSURE

6. system_failure

7. playing w/ fire

8. Over It.

9. Afterthought.wav

10. the INVISIBLE

11. wide awake

12. OnlyGirl

13. gAtEkEePeR