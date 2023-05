Chronique : MASS HYSTERIA – Tenace – Part 1

Voici plus de 15 ans que MASS HYSTERIA a marqué son grand retour dans la scène Metal. Imposant des guitares plus tranchantes et des rythmes accrocheurs. Le tempo pouvant s’envoler parfois, pour au contraire ralentir et laisser plus de place à ses boucles électro. Avec « Tenace« , MASS HYSTERIA a décidé de nous surprendre en sortant son nouvel album en deux parties et non pas d’un seul bloc. On espérait bien en savoir un peu plus lors de la conférence de presse prévue pour mardi 16 mai, mais malheureusement c’était sans compter la semaine « Metallica« , qui a bouleversé la donne. En effet, le groupe participant à la soirée hommage au combo américain au Bataclan entre les deux concerts au Stade de France, il leur fallait trouver du temps pour répéter ce concert un peu spécial.

Mais cette impatience de découvrir ce que nous avait réservé le combo français, était comblé par VeryCords qui nous a envoyé ce nouvel opus. Au programme 7 titres dont le single « Mass Veritas« , premier single et que tout le monde connait désormais. Ce morceau est à la fois bien ancré dans ce nouvel album ou plutôt mini album, mais il représente aussi un morceau différent avec une présence plus importante des parties Electro que sur le reste des titres. Hormis « Le grand réveil » un titre unique, un peu déstabilisant, pour le fan de Metal que je suis.

Alors sans tourner autour du pot trop longtemps, voici ce qu’il en retourne de ce nouvel album Part 1. Oui, MASS HYSTERIA reste dans la lignée de ce qu’il a produit récemment. De grosses guitares, de la grosse production avec un chant toujours aussi engagé. Le metal à la française, un OVNI pour la scène internationale, mais avant tout un groupe à part et même pour la scène française. Car au niveau de la production, le groupe va peut être encore plus loin dans le son des guitares. C’est plus violent encore plus tranchant. Et c’est d’ailleurs « Mass Veritas » qui, sur la version écoutée, possède une « équalisation » différente, donnant des guitares moins brutales que sur le reste des autres titres. Ce Part 1, qui démarre avec « Tenace » va combler les fans. C’est direct, très groovy, et ça accroche dès les premiers accords avec un riff ultra puissant. « Allégorie dans la brume« , qui vient ensuite, possède un tempo plus rapide, histoire de préparer le terrain pour le Live, car ça va déchainer les foules c’est certain. Et ces deux titres devront être absolument sur la setlist de la tournée. Ils sont à mon goût au dessus du lot.

MASS HYSTERIA délivre donc 7 nouveaux titres qui vont trouver preneur chez les fans en respectant la recette qu’il maitrise à la perfection. La production est une nouvelle fois énorme, donnant un maximum de puissance au groupe qui s’en sert à merveille pour renforcer le groove de ses riffs et les ambiances qui sont peut être un peu plus présentes sur « Tenace » que sur les dernières productions. Sans se mettre en péril, le groupe délivre de quoi relancer la machine pour quelques années, ou tout du moins quelques mois en attendant la Part 2.

TRexSound Rating:

Track Listing:

01 TENACE

02 ALLEGORIE DANS LA BRUME

03 MASS VERITAS

04 LE TRIOMPHE DU REEL

05 L’ART DES TRANCHEES

06 ENCORE SOUS PRESSION

07 LE GRAND REVEIL

Line Up:

Mouss Kelai — chant

Yann Heurtaux — guitare

Raphaël Mercier — batterie

Frédéric Duquesne — guitare

Jamie Ryan — basse

Extrait: