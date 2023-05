Chronique : DIETH – To Hell And Back

Au sein de la scène Metal, à part quelques OVNIs, il est vraiment rare d’être encore surpris par de nouveaux projets. Pas qu’ils sont en manque d’inspiration mais plus que les recettes étant tellement connues, qu’il est difficile de créer la surprise. Les premiers singles dévoilés par DIETH il y a quelques semaines avaient tout de même déjà attirés mon attention de part le groove qu’ils dégageaient mais aussi par les vraies mélodies intégrées. Alors qu’on parle quand même d’un vrai Metal incisif et tranchant.

Alors forcément, lorsque j’ai reçu l’album via Napalm Records, je me suis jeté dessus. Et quelle surprise ! C’est violent, agressif à souhait ! Le groupe utilise tout ce qu’il est possible de faire aujourd’hui, la voix gutturale, le blast beat et j’en passe. Mais c’est aussi et avant tout de sacrés musiciens. Car le groupe est tout de même formé de David Ellefson (ex-Megadeth), Guilherme Miranda (ex-Entombed A.D.) et de Michał Łysejko (ex-Decapitated).

Et DIETH ne s’arrête pas simplement à utiliser les fameuses recettes que l’on connait. Il parvient à créer de vraies ambiances, des mélodies qui restent en tête, du groove qui accroche et qui a de quoi faire exploser le pit. Et même si de la part de Guilherme Miranda et de Michał Łysejko, la violence était attendue, avoir David Ellefson à la basse est aussi une très belle surprise inattendue.

Le groupe se réserve aussi le droit d’aller sur des territoires plus variés comme avec les riffs lourds de « Heavy is the Crown », ou encore avec « Walk With Me Forever », une ballade chantée par David Ellefson et qui chante pour la première fois en solo. Une façon pour le groupe de rejeter les a priori et le classicisme de la scène Metal.

Alors vous l’aurez compris, « To Hell And Back » est plus qu’une belle surprise. Il a tous les éléments qui vont et doivent attirer votre attention. Il sera très prochainement dans les bacs, il sera donc facile d’aller y jeter une oreille attentive.

TRexSound Rating:

Track Listing:

01 – To Hell And Back 3:55

02 – Don’t Get Mad … Get Even! 4:37

03 – Wicked Disdain 3:36

04 – Free Us All 5:19

05 – Heavy Is The Crown 5:07

06 – Walk With Me Forever 5:03

07 – Dead Inside 4:05

08 – The Mark Of Cain 4:38

09 – In The Hall Of The Hanging Serpents 3:14

10 – Severance 2:26

Line Up:

David Ellefson : Basse

Guilherme Miranda : Guitare & Chant

Michał Łysejko : Batterie

