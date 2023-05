BLOOD CEREMONY : The Old Ways Remain

BLOOD CEREMONY est un groupe canadien formé en 2006 à Toronto. Le groupe dévoile aujourd’hui un nouvel album de 10 titres intitulé « The Old Ways Remain ». Il s’agit d’un Rock mixé avec des influences psychédélique, doom, folk, un univers à la fois à part mais qui nous semble pour tout aussi connu et proche. Une découverte aux accents occultes qui nous fait penser à Sabbath et nous replonge quelques dizaines d’années en arrière. Tout est extrêmement bien en place et la qualité de la voix Alia O’Brien en devient presque hypnotisante.

Pourquoi écouter:

– Un rock prenant

– Des mélodies accrocheuses

– Un univers sombre et envoutant