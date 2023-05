BLACK STONE CHERRY annonce son nouvel album avec un nouvelle chanson

Le groupe américain annonce son 8ème album studio intitulé « Screamin’ At The Sky » et prévu poue le 29 septembre via Mascot Records.

Il sera dispo en CD, vinyle blanc & digital ainsi qu’une Edition limitée en coffret vinyle.

Pour précommander: https://lnk.to/BSC-MLG

Découvrez en un extrait avec la vidéo du nouveau single « Nervous ».



Après avoir révélé lors de sa récente tournée « Out of Pocket », une nouvelle chanson bien accueilli par le public, Black Stone Cherry profite aujourd’hui de l’annonce de son nouvel album pour mettre en ligne « Nervous », un autre extrait illustré par un clip video percutant dont les musiciens ne sont pas prêt d’oublier le tournage: « Ça a été une expérience extraordinaire. C’était comme être sur un plateau de cinéma ! Nous avons passé la journée dans une ancienne usine de peinture transformée en studio de production, où se trouvaient tous ces superbes décors pour la télévision et le cinéma.

L’acteur, Mateo Palmitier, a fait un travail extraordinaire dans son rôle de psychopathe, c’était même une expérience plutôt cool de voir ses hallucinations prendre forme puis disparaître.

Notre réalisateur, Kyle Loftus, et son incroyable équipe ont super bien bossé. Nous adorons la façon dont la vidéo s’articule autour de notre performance, une histoire géniale et des images qui donnent le frisson ! »

Basés dans le Kentucky, de Chris Robertson (chant/guitare), Ben Wells (guitare/choeurs ) et John-Fred Young (batterie/ choeurs ), ont pour la première fois enregistré un album avec leur « nouveau » bassiste, Steve Jewell Jr. (ex-Otis) arrivé en 2021.

Un disque au sujet duquel ils ont beaucoup à dire : « Tous les groupes qui sortent un nouvel album vous diront qu’ils sont excités – et ils ont raison de l’être. Cependant, nous sommes peut-être les plus excités à l’idée de sortir ce nouvel album ! Nous pouvons vous garantir qu’il vous touchera d’une manière ou d’une autre. Nous avions beaucoup à dire sur le plan des paroles, de la musique et du son. Nous nous sommes efforcés de créer non seulement quelque chose de pertinent, mais aussi de repousser nos limites. Nous sommes particulièrement fiers de ces compositions »

La majorité des chansons présentes sur « Screamin’ At The Sky » ont été écrites pendant la tournée, mais au moment d’enregistrer, le quatuor a décidé de tenter quelque chose dont il avait toujours rêvé : enregistrer un album au Plaza Theater de Glasgow, dans le Kentucky – une salle légendaire de 1020 places construite en 1934 et dotée d’une acoustique bien particulière : « Chaque fois que nous jouions au Plaza, nous nous demandions ce que cela donnerait d’y enregistrer de la batterie.

Nous avons finalement décidé de prendre le risque de tenter cette expérience », explique Chris. En juin 2022, le groupe a donc loué ce théâtre, et d’y apporter tout son matériel d’enregistrement ainsi que son son fidèle ingénieur du son , Jordan Westfall. Ils ont aménagé le sous-sol en salle de contrôle et la scène en salle destinée aux percussions.

Le temps passé sur ces sessions d’enregistrement et l’incroyable ambiance de l’endroit ont permis à BSC d’atteindre l’un des sommets de sa carrière. Et ça s’entend !

Sorti en octobre 2020, « The Human Condition », a été le sixième album de Black Stone Cherry à entrer à la 1ère place des charts Rock au Royaume-Uni ! A se classant dans le Top 15 du Billboard le single « Again »est devenu le plus gros succès du groupe aux États-Unis, A ce jour, l’album comptabilise plus de 50 millions de streams dans le monde !

Au fil de ses 20 ans de carrière, Black Stone Cherry est passé des clubs à des concerts en tête d’affiche dans des salles de 12 000 places. Le groupe a partagé la scène d’Alter Bridge, Def Leppard, Alice Cooper, Gov’t Mule, Nickelback, Lynyrd Skynyrd, Bad Company, Mötorhead, Halestorm, Stone Temple Pilots, The Darkness, ZZ Top ou encore Guns N’ Roses, avec qui ils ont joué devant 100 000 personnes au Download Festival en 2018 !

En 2021, le groupe a immortalisé son passage au Royal Albert Hall, sur le DVD « Live From The Royal Albert Hall…Y’All ».

Liste des titres :

1. Out Of Pocket

2. Screamin’ At The Sky

3. Nervous

4. When The Pain Comes

5. Show Me What It Feels Like

6. R.O.A.R.

7. Smile, World

8. The Mess You Made

9. Who Are You Today?

10. Not Afraid

11. Here’s To The Hopeless

12. You Can Have It All