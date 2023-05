ATREYU en concert à Paris au mois de décembre

Communiqué: On vous avait prévenu, en 2023, vous n’avez pas fini d’entendre parler de ATREYU.

Tout a commencé le 31 janvier dernier à l’Olympia, en 1ère partie de Bullet for My Valentine. Ce soir, là les californiens avaient interprété « Drowning » leur nouveau single du moment.

Quelques semaines après les avoir vus plonger, ils vous proposaient de les regarder brûler avec « Watch Me Burn » une chanson également extraite du EP « THE HOPE OF A SPARK » Produit par John Feldmann (Blink-182, Avril Lavigne, Korn, Fever 333…) Actuellement disponible !

Ce EP de 4 titres incarne tout ce qu’ATREYU est devenu au fil de sa carrière, tout ce qu’il signifie et représente. Mais il marque aussi le début du prochain chapitre de l’histoire du groupe, peu à peu les différentes pièces d’un vaste puzzle se mettent en place…

Ces nouvelles compositions explorent la réflexion et la rumination mentale sur les pressions, les plaisirs et les douleurs de la vie moderne, chaque morceau représentant un instantané d’expériences profondément personnelles, vécues et partagées. La suite s’annonce donc particulièrement intéressante car après l’eau et le feu…

La sortie de « The Hope of the Sparks » donne aussi l’occasion à Atreyu d’annoncer une tournée européenne qui passera par le Backstage By The Mill à Paris le 4 décembre prochain.