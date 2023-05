Arrival Of Autumn met en ligne une vidéo pour le titre « One More Day »

Arrival Of Autumn vient de mettre en ligne une vidéo pour le titre « One More Day ». Le second album du combo canadien sortira le 26 mai via Nuclear Blast et s'intitule « Kingdom Undone » C'est à voir ci-dessous.







