Whitechapel lance une vidéo pour « I Will Find You »

Whitechapel vient de lancer une vidéo pour le titre « I Will Find You » à voir ci-dessous.

Communiqué: Les patrons américains du deathcore sont de retour avec un nouveau clip ! Après « A Bloodsoaked Symphony » ou encore « Anticure », c’est « I Will Find You » que Whitechapel met à l’honneur. Un autre titre issu de Kin, son huitième album, sorti le 29 Octobre 2021 chez Metal Blade Records.

À propos de ce titre :

« I Will Find You » est le morceau d’ouverture de Kin. Conceptuellement, ce titre est la suite directe des événements décrits dans « Doom Woods », la piste finale de The Valley (2019, Metal Blade Records).

« Ici, je suis poursuivi par mon double maléfique. C’est une part de moi à laquelle je ne peux pas échapper et qui est prête à tout pour me faire accepter mon côté obscur et me replonger dans le passé sombre que je veux oublier. » (Phil Bozeman, chant)

Par ailleurs, Whitechapel sera de retour sur scène dans une dizaine de jours pour une série de dates à travers les Etats-Unis. Une tournée en tête d’affiche en compagnie de Archspire, Signs Of The Swarm et Entheos durant laquelle le groupe interprètera, notamment, The Valley dans son intégralité.