VERTEX dévoile une vidéo pour « Leviathan »

Communiqué: Un nouveau morceau pour le quatuor math-metal(core) x mathcore x prog’ composé d’actuels ou ex-Bottle Next, ÇA, Shelter et Hypno5e, évoluant dans le sillage de groupes comme Car Bomb, (The) Dillinger Escape Plan, Gojira, ION DISSONANCE, Meshuggah, Animals As Leaders ou encore Fear Factory et Stengah ; que l’on peut du coup découvrir juste à la suite.