Un Live de 2007 de MOTORHEAD en vidéo

Un Live inédit de MOTORHEAD datant de 2007 au Festival Jazz de Montreux en Suisse, sortira le 16 Juin prochain. Une reprise de Thin Lizzy « Rosalie » qui faisait partie de la setlist est à voir ci-dessous.

“Live At Montreux Jazz Festival 2007” track listing:

01 – “Snaggletooth”

02 – “Stay Clean”

03 – “Be My Baby”

04 – “Killers”

05 – “Metropolis”

06 – “Over The Top”

07 – “One Night Stand”

08 – “I Got Mine”

09 – “In The Name Of Tragedy”

10 – “Sword Of Glory”

11 – “Rosalie” (Bob Seger/Thin Lizzy cover)

12 – “Sacrifice”

13 – “Just ‘Cos You Got The Power”

14 – “Going To Brazil”

15 – “Killed By Death”

16 – “Iron Fist”

17 – “Whorehouse Blues”

18 – “Ace Of Spades”

19 – “Overkill”