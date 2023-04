RISE OF THE NORTHSTAR dévoile un clip pour « RISE [ライズ] »

Communiqué: Alors que son nouvel album Showdown sortira demain, Rise Of The Northstar propose ce jour un clip pour « RISE [ライズ] ». Après l’hymne « One Love », la violence de « Third Strike » et la lourdeur de « Showdown », ROTN propose ici une approche plus mélodique et émotionnelle. Un titre à la signification forte pour le groupe et au message explicite.

Showdown sera disponible le 07 Avril chez Atomic Fire.

« RISE [ライズ] c’est notre premiere collaboration avec une agence basé à Shibuya qui s’apelle THINGS. Certains des gars de leur équipe sont des supporters de longue date du groupe et c’etait vraiment cool de bosser avec des Japonais qui conaissent mieux que nous nos references et nos codes, ils ont su sublimer nos idées et l’esprit positif de ce titre qui cloture notre dernier album. » » (Vithia, chant)

Metal moderne, musiques urbaines et pop culture nippone, Rise Of The Northstar est un phénomène. Deux albums, des EPs (dont le Live In Paris de 2020 !), des millions de streams et des hits comme « Demonstrating My Saiya Style », « Here Comes The Boom », « Sounds Of Wolves » et « Again And Again » : ROTN c’est une recette explosive sonore et visuelle.

Son troisième impact, Showdown, clame haut et fort son unique objectif : faire jumper, headbanger et mosher. Un nouveau choc frontal qui prouve que, sur ses terres et bien au-delà, dans toute l’Europe jusqu’en Asie, ROTN est prescripteur de sonorités lourdes et du groove à la Française sur fond d’univers Shonen. Always love your classics. Never lose your basics !

Par ailleurs, le groupe sera en dédicace ce Samedi 08 Avril à Paris :

L’événement : https://fb.me/e/16tVUjj0Y

Réservation : https://www.eventbrite.fr/e/billets-gibert-rencontre-dedicace-rise-of-the-northstar-603514105937