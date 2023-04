OVERKILL : Scorched

20ème album pour les vétérans du thrash metal OVERKILL ! Qui en plus sorte en même temps que le nouveau Metallica ! Le groupe est de retour 4 ans après la sortie de « The Wings of War ». C’est percutant, accrocheur et vraiment bien fait. OVERKILL a toujours été un groupe à part mais si y a bien un album à écouter aujourd’hui c’est ce « Scorched » qui va vous scotcher ! (OK je sors…)

Pourquoi écouter:

– Les rythmes endiablés

– La précision et l’impact de chaque titre

– Les vétérans du thrash