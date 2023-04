METALLICA : 72 Seasons

Et de 11, 11 albums de METALLICA ! Une écriture, une composition plus ouverte, dixit James Hetfield le frontman du combo californien. Et nous voilà parti pour 12 titres ! Rien à ajouter, un album de METALLICA qu’on aime ou pas, ça s’écoute. Alors GO on lance un des players ci-dessous.

Pourquoi écouter:

– Les surprises que nous réservent ce nouvel opus

– Une production ultra précise

– Les patrons du heavy thrash