INGESTED dévoile une vidéo pour « With Broken Wings »

Communiqué: Après les désormais incontournables « Rebirth » ou « Echoes Of Hate », le rouleau-compresseur britannique met en vidéo « With Broken Wings ». Un autre titre extrait de Ashes Lie Still, le sixième album du trio, sorti à l’Automne dernier chez Metal Blade Records.

« Manchester a toujours été un élément très important de notre identité. Nous voulions que cette vidéo soit, en quelque sorte, un clin d’œil et un hommage à nos racines ainsi qu’à la musique avec laquelle nous avons grandi. Le clip a été filmé en une seule prise et au beau milieu d’une rue. Pas d’artifices ici : juste un Mancunien dans une rue de Manchester et des riffs bien lourds. »

(Jason Evans, chant)

Porte-drapeaux britanniques du death metal moderne, Ingested met un point d’honneur à façonner le genre depuis plus d’une décennie et demie. Dernier méfait en date : Ashes Lie Still. Un sixième album que le groupe décrit comme leur disque le plus novateur et dévastateur à ce jour. Ashes Lie Still est un classique moderne du genre. Il renferme les éléments « classiques » du son d’Ingested : des riffs groovy, des parties de batterie ultra-rapides et évidemment du chant guttural mais il laisse aussi de la place à des passages plus atmosphériques et lumineux. Sans oublier une (grosse) dose de pure violence parfois old-school. Autant de choses qui font d’Ashes Lie Still l’un des points culminants de la carrière du trio.

Un album que le groupe continue de défendre sur scène puisqu’il se lancera la semaine prochaine (et en tête d’affiche) dans une tournée américaine en compagnie de Devourment, Extermination Dismemberment et Organectomy.