HORSKH publie le clip de « Interface », premier extrait du nouvel album

Communiqué: Après avoir transformé les dancefloors de l’Hexagone en pogos (dont celui du Zénith de Paris en compagnie de Carpenter Brut !), HORSKH est de retour avec un nouveau single : « Interface » ! Avec son gimmick clubbing EBM, ce titre annonciateur d’un nouvel album martèle que, plus que jamais, HORSKH est LA collision entre la violence du metal et le pouvoir accrocheur de l’electro. Le tout sur fond de questionnements sur les IA et la dépendance de l’être humain aux technologies numériques.

La suite ? En Septembre avec BODY, le troisième album d’HORSKH.

« Ce titre évoque notre rapport aux interfaces numériques. Smartphones, réseaux sociaux, applications multiples pour chaque action du quotidien, le narrateur/chanteur se met ici à la place d’une intelligence artificielle qui parle à l’humain. Cette I.A tente de l’apprivoiser avec des notifications en le déculpabilisant etc. Comme généralement dans les lyrics d’HORSKH, le sens est ouvert. L’aspect futuriste est accentué par l’univers très dark du clip et l’utilisation d’éléments 3D. » (HORSKH)

Après le remarqué Wire en 2021, Horskh annonce d’ores et déjà BODY, un troisième album à paraître en Septembre 2023. Et le trio le promet déjà : son habituelle et dévastatrice base électronique sera bien présente tout comme de nouveaux sentiers sonores parfois inattendus. BODY a été mixé et masterisé par Thibault Chaumont au Deviant Lab Studio (Carpenter Brut, Igorrr, Mass Hysteria, etc.). La suite à la rentrée !