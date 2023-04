FIT FOR AN AUTOPSY, THY ART IS MURDER & MALEVOLENCE : The Aggression Sessions

Les « Splits » sont assez rares de nos jours car ils étaient plus utilisés lorsqu’on cherchait à réduire les coûts pour la production d’un vinyle, il y a quelques années de cela. Mais c’était aussi l’occasion de découvrir de nouveaux groupes. FIT FOR AN AUTOPSY, THY ART IS MURDER et MALEVOLENCE nous proposent aujourd’hui « The Aggression Sessions », un EP qui porte bien son nom. C’est violent, direct et massif. 6 titres dont 3 reprises (At The Gates, Cannibal Corpse et Anastacia). La production est vraiment puissante et l’association des trois groupes fonctionnent vraiment bien. Cet EP va se terminer sur cette surprenante reprise d’Anastacia. On appréciera particulièrement la reprise de « Hammer Smashed Face » de Cannibal Corpse, un riff légendaire du Metal extrême.

Pourquoi écouter:

– La violence, le sentiment de prendre une bonne grosse baffe

– Le format 3 singles 3 reprises

– Le son massif