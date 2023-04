ENTER SHIKARI : A Kiss for the Whole World

ENTER SHIKARI avec « A Kiss for the Whole World » sort son 7ème album bourré d’énergie et d’influences très diverses. Il s’agit d’un mélange de Rock aux hormones, de Punk Pop, cequ’on pourrait aussi appeler du post hardcore. Mais c’est avant tout très moderne avec notamment l’utilisation d’électronique et d’une production parfaite. C’est précis, rythmé et rempli de belles mélodies agréables aux oreilles. Pourquoi écouter:

– Le mélange d’influences

– Les mélodies

– Le groove et les riffs accrocheurs

