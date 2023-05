ENFORCED : War Remains

« War Remains » est le troisième album du combo américain ENFORDCED. Du thrash avec un poil de crossover pendant 33 minutes. C’est 10 titres de riffs agressifs et rentre dedans. Pas vraiment de concession, car ENFORCED veut taper et taper fort. Mais c’est aussi du groove et des parties plus lentes. Un bon résumé de ce que le thrash actuel peut offrir de mieux.

Pourquoi écouter:

– La puissance du groupe

– Les riffs accrocheurs

– Le rythme et l’énergie