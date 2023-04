DIETH (ex-Megadeth, Decapitated, Entombed A.D.) dévoile « Don’t Get Mad … Get Even! » en vidéo

DIETH, composé de Guilherme Miranda (ex-Entombed A.D.), David Ellefson (ex-Megadeth) et de Michal Lysejko (ex-Decapitated), vient de dévoiler une vidéo pour le titre « Don’t Get Mad… Get Even! ». Le titre provient de l’album « To Hell And Back » prévu pour le 16 juin via Napalm Records.