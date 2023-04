DevilDriver dévoile en vidéo « If Blood Is Life »

Communiqué: Les rois du Groove Metal DEVILDRIVER ont récemment fait leur retour triomphant avec la seconde partie de la saga Dealing With Demons et leur dixième album Dealing With Demons Vol. ll, prévu pour le 12 mai 2023 chez Napalm Records. À nouveau produit et pensé par Steve Evetts, aidé par le guitariste Mike Spreitzer, Dealing With Demons Vol. ll est incontestablement plus lourd et déchaîné que son prédécesseur, comme l’a prouvé le premier single explosif »Through The Depths ».

Aujourd’hui, DEVILDRIVER dévoile l’implacable »If Blood Is Life » accompagné d’un clip dont les séquences sont extraites de la récente tournée américaine du groupe en co-headline avec ses collègues CRADLE OF FILTH. Cet hymne dynamique capte toute notre attention avec un passage inoubliable et des lignes de guitares lead, contrebalancés par un groove alternant qui fera headbanger les fans alors qu’il évolue en des moments rythmiques.

À propos de »If Blood Is Life », Dez Fafara déclare :

« Les ombres du futur, les fantômes de votre passé… Pourquoi ces choses nous hantent, nous humains ? Comme le dit le refrain, nous devrions nous concentrer sur ‘le temps qui n’attend personne, le temps que nous devons prendre.’ Apprenez à vous concentrer sur ici et maintenant, le présent. »

Alors que DEVILDRIVER entame sa troisième décennie avec neuf albums, d’innombrables tournées internationales et une renommée mondiale, le groupe se trouve être plus résistant que jamais. Alors que le monde s’est retrouvé bouleversé en 2020, les leaders du Groove Metal DEVILDRIVER ne se sont pas reposés avec la sortie du très acclamé premier volume de la sage Dealing With Demons, Dealing With Demons l. À l’image de la société qui renaît plus forte et déterminée que jamais, DEVILDRIVER dévoile son dixième album Dealing With Demons Vol. ll. Ce nouvel opus représente le psyché du frontman de renommée Dez Fafara et la purge finale de ses démons qui ont longtemps hanté la musique du groupe.

Les plus importants médias internationaux tels que Revolver, Metal Hammer, Kerrang! et Consequence ont encensé Dealing With Demons Vol. l, qui est entré à la 4ème place du classement américain Current Hard Music Albums. Blabbermouth a déclaré : « Si la seconde partie de ce projet colossal s’applique au premier, il incarnera un moment charnière dans l’histoire de DEVILDRIVER. » Soyez-en assurés, Dealing With Demons Vol. ll double la mise sur la brutalité – et plus encore !

S’il était question pour DEVILDRIVER de ralentir, Dealing With Demons Vol. II prouve qu’après vingt ans de carrière, même attaché à ses démons, le groupe avance et se positionne en tant qu’avant-gardiste du Metal.