DANKO JONES est de retour avec un nouveau single et annonce son prochain album

Communiqué: Les rois incontestés du rock’n’roll extrême DANKO JONES ont annoncé la sortie de leur nouvel et onzième album studio intitulé Electric Sounds, via AFM Records. À notre plus grande satisfaction, le trio dévoué à l’art noble des riffs, mélodies et aux mémorables hymnes rock reviendra le 15 septembre 2023 nous servir tous les sons électriques dont nous pourrions avoir besoin.

Formé à Toronto en 1996, DANKO JONES a quasiment tout vu et tout fait ces vingt-cinq dernières années. Poussé par un esprit punk rock DIY et inspiré par le meilleur du rock’n’roll électrifié, le groupe à la fanbase colossale, solide et internationale se trouve parmi les plus acclamés en live et salué par tous, des fans de musique rock mainstream aux irréductibles metalleux. Tout au long de sa carrière, DANKO JONES a sorti dix albums studio largement glorifiés dont l’incomparable répertoire contient les chansons favorites de leurs fans, en plus de celles qui les rassemblent.

Du blues piquant de Born A Lion (2002) et la tendance power-pop de son successeur We Sweat Blood (2003) à la perfection phallique de Below The Belt (2010), le don du groupe pour toucher le point sensible du rock n’a jamais faibli. Durant cette dernière décennie, DANKO JONES est clairement passé à la vitesse supérieure. Depuis que le frontman Danko et le bassiste JC ont rassemblé leurs forces avec le batteur Rich Knox, la flamme créative de la formation s’est ravivée, plus ardente que jamais. Un enchaînement d’albums tous aussi bons les uns que les autres – Fire Music, Wild Cat, A Rock Supreme, Power Trio – a mené le groupe vers un regain d’enthousiasme et d’énergie sur ses tournées et a rendu un fier service à la cause du rock. Avec Electric Sounds, les archevêques de l’amplification originaires de Toronto prouvent que même une pandémie mondiale ne peut stopper DANKO JONES. En fait, comme le prouve le premier single »Guess Who’s Back », cela les a même rendus irrépressibles.

« »Guess Who’s Back » n’est pas seulement le premier extrait de notre nouvel album Electric Sounds, c’est aussi une question fondamentale à laquelle tout le monde supplie de répondre : Danko Jones ! » commente le frontman Danko.

« Les groupes de rock en tournée n’ont pas travaillé pendant deux ans, et nous nous sommes sentis comme mis au rancart », se rappelle Danko. « Mais je suppose que cela nous a permis de redoubler d’efforts. Nous avons pu enregistrer et sortir un album pendant la pandémie (Power Trio, 2021). Nous sommes partis en tournée aussitôt que l’autorisation nous a été accordée. Maintenant qu’Electric Sounds est sur le point de sortir, nous n’avons pas l’impression d’avoir manqué grand chose. Pendant l’épidémie, nous avons emménagé loin les uns des autres. JC vit en Finlande, Rich sur l’île du Prince Edouard. Le processus d’écriture a donc changé. Nous partagions nos idées dans notre local de répétition, jour après jour, mais aujourd’hui il s’agit plus de s’envoyer des fichiers. Cependant, sur quelques jours de l’été dernier pendant la tournée, nous avons réussi à jammer dans un local à Berlin. Nous avons extrait de ces séances de jams les idées centrales de cinq chansons. »

Ces cinq titres se sont développés en onze parfaits nouveaux morceaux de DANKO JONES, et Electric Sounds promet la sensation et les sonorités instantanées d’un classique. Lorsque la roue tourne librement en te propulsant vers l’avant, il n’y a aucune utilité à tout réinventer : au lieu de cela, ce groupe affine son art, toujours au volume maximal, alors qu’Electric Sounds est un album faussement diversifié. Aucun groupe n’a jamais semblé aussi prêt de repartir en tournée que le trio rempli d’énergie, comme le montrent les tubes à la vitesse folle de son opus à venir.

« J’aimerais croire qu’Electric Sounds se conforme à nos albums précédents, » dit Darko. « Pendant toutes ces années, nous avons taillé notre propre son auquel nous restons attachés. Mais si vous vous penchez dessus et le comparez à d’autres, j’aimerais penser qu’il est un peu plus rapide que nos autres disques. À la base, je voulais que toutes les chansons sonnent comme »Cadillac » : cahotante, mid-tempo, lourde et efficace. En général, nos chansons parlent de jouer du rock, de profiter de la vie, et parfois je vais chanter pour une femme. Ne vous attendez pas à des surprises ! »

Avec un nouveau classique qui s’annonce, DANKO JONES se lance dans l’année 2023 tel un groupe envoyé en mission pour secouer tous ceux qui veulent rejoindre la fête. Après 27 ans de carrière, la détermination et l’intensité du trio continue de grandir, de même que sa popularité et son importance.

Electric Sounds a été produit par Eric Ratz et offre quelques collaborations de Tyler Stewart (Barenaked Ladies), Damian Abraham (Fucked Up) et le guitariste Daniel Dekay (du légendaire groupe Thrash canadien Exciter). Prévu pour le 15 septembre 2023 chez AFM Records, les pré-commandes ont déjà commencé: https://bfan.link/electric-sounds