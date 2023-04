BURY TOMORROW : The Seventh Sun

Alliant mélodie et agressivité, BURY TOMORROW, délivre une nouvelle fois un album percutant et saisissant. On y retrouve tout ce qu’on aime et toutes les influences modernes du style. Sans révolutionner ce que le groupe a produit jusqu’ici, il continue à évoluer et à jouer sur ce mélange entre calme et violence pour nous emmener vers un univers unique.

Pourquoi écouter:

– Une production percutante et hyper léchée

– Cette combinaison de violence et de mélodie

– La modernité des arrangements