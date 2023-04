AS THEY BURN dévoile un clip pour « Monster »

Communiqué: As They Burn sort le clip de « Monster » ! Entre metalcore et neo metal, le quartet emmène ici l’auditeur dans un voyage turbulent à travers l’esprit et la folie. Extrait du remarqué EP Ego Death sorti en Novembre dernier, ce titre au texte cru évoque les luttes internes d’un homme se sentant aliéné par la société et qui se laisse peu à peu emporter par ses pulsions les plus sombres.

Par ailleurs, le groupe sera en concert au Petit Bain le 14 Mai prochain.

« Monster est certainement le titre le plus violent et chaotique de notre EP, et c’est pour cette raison que nous avons choisi de le mettre en images. Nous avons souhaité combiner ce texte cru et direct à une esthétique industrielle ainsi qu’à une attitude qui nous est propre. » (As They Burn)

Certains n’auront cessé de répéter « pourquoi ? » lorsque fin 2014, alors en pleine promo de son second album Will, Love, Life, As They Burn annonce mettre un terme à sa carrière après ce qui sera sa dernière tournée. Malgré un EP, deux albums, des centaines de concerts à travers la France et l’Europe dont des dates prestigieuses comme le Hellfest, l’aventure touchera bel et bien à sa fin le 15 Mai 2015 à Paris au Divan du Monde pour ce que les membres du groupe décrivent encore aujourd’hui comme « le meilleur concert de leur vie ». Ce jour-là, ce ne sont pas moins de 1500 personnes qui s’entassent dans la Rue des Martyrs pour accéder à cet événement majeur. Près de sept ans après, As They Burn est de retour avec l’acclamé Ego Death !

Après quelques dates à l’Automne dernier, As They Burn sera de passage dans la capitale le mois prochain. RDV donc le 14 Mai au Petit Bain en compagnie de Solitaris, Hurakan et Out Of My Eyes.