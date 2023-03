Underoath dévoile le nouveau single « Let Go »

Underoath vient de dévoiler le nouveau single « Let Go ». Il est à découvrir ci-dessous.

Communiqué: New York, NY (3 mars 2023) – Aujourd’hui, Underoath a sorti son nouveau single, « Let Go », via MNRK Heavy – à écouter en streaming ou à apprécier via les DSP. En parlant de la chanson, le groupe a déclaré : « C’est en fait la première chanson que nous avons terminée après avoir enregistré ‘Voyeurist’. Elle a pris plusieurs formes différentes, mais nous sommes arrivés à un endroit où nous savions que c’était ce qu’elle devait être. Il s’agit de se débarrasser des traumatismes ou des démons qui peuvent vous retenir. Même s’il est parfois difficile de prendre ces décisions, j’ai l’impression que nous ne pourrons jamais grandir sans sortir de ces environnements toxiques. »

En février, le groupe a annoncé la signature de son nouveau label avec MNRK Heavy pour un accord mondial. « Il est rare que l’occasion se présente de s’associer à un groupe aussi extraordinaire qu’Underoath », a déclaré Scott Givens, vice-président de MNRK Music Group. « Lorsque cette opportunité s’est présentée, nous l’avons immédiatement saisie et, au nom de toute la société, nous sommes vraiment honorés qu’ils nous aient donné la chance de travailler avec eux sur leurs prochains enregistrements. Le groupe a eu une carrière remarquable, et nous tous, au MRNK Music Group, sommes impatients de les accompagner dans la prochaine phase de celle-ci. »

Underoath a ajouté : « Choisir avec qui nous nous associons pour la sortie de notre musique est toujours une décision énorme. L’équipe de MNRK est tout simplement formidable, comprend notre vision et est passionnée par la musique. Nous ne pourrions pas être plus excités et prêts à travailler avec l’équipe de MNRK pour sortir certains de nos travaux préférés à ce jour. »

UNDEROATH réinvente l’équilibre entre chaos et harmonie à chaque sortie successive. Leurs compositions, nées de la tension créative, deviennent des hymnes iconoclastes. Même lorsque le groupe est au bord de l’explosion, l’énergie crépitante se transforme en quelque chose qui résonne profondément pour des millions de personnes.

Leurs deux albums d’or et leurs trois nominations aux Grammy Awards défient toute idée de compromis commercial. Le catalogue d’Underoath utilise le bruit, l’agression et l’ambiance aussi habilement que la mélodie. La combinaison de lourdeur et d’entrain que l’on retrouve sur « Define the Great Line » en fait le seul album de ce type à avoir débuté à la deuxième place du Billboard 200.

Le cœur de leur son, qui délivre une vulnérabilité nue avec une force palpitante et une luxuriance cinématographique, peut être entendu dans des générations de groupes qui ont suivi leur trace.

Sur la corde raide entre l’accès immersif et l’altérité isolationniste, Underoath possède l’espace entre les énormes refrains et la lourdeur avant-gardiste, tant sur disque que sur scène.

La tournée Blind Obedience Tour avec Periphery et Loathe commence aujourd’hui, le 3 mars à Silver Spring et se termine le 2 avril à Nashville, en plus de festivals au Slam Dunk Festival et au Inkcarceration Festival.