Un nouvel album et un single en vidéo pour VEIL OF MAYA

VEIL OF MAYA annonce la sortie d’un nouvel album pour le 12 mai prochain via Sumerian Records. Le groupe en profite pour dévoiler le nouveau single « Red Fur » en vidéo.

VEIL OF MAYA – EU Tour Supporting Avatar

March 10th @ L’Olympia (Paris, FR)

March 11th @ Rockhal (LUX)

March 12th @ 013 Poppodium (Tilburg, NL)

March 14th @ Essigfabrik (Cologne, DE)

March 15th @ Markthalle (Hamburg, DE)

March 16th @ Columbia (Berlin, DE)

March 17th @ Hellraiser (Leipzig, DE)

March 18th @ Proxima (Warsaw, PL)

March 19th @ Sono Centrum (Brno, CZ)

Mrach 21st @ SIMM City (Vienna, AT)

March 22nd @ Theaterfabrik (Munich, DE)

March 23rd @ Le Transbordeur (Lyon, FR)

March 24th @ Razzmatazz 2 (Barcelona, ES)

March 25th @ La Riviera (Madrid, ES)

March 26th @ LAV (Lisbon, PT)

March 28th @ Le Rocher Palmer (Bordeaux, FR)

March 29th @ Ancienne Belgique (Brussels, BE)

March 30th @ Komplex (Zurich, CH)

March 31st @ Substage (Kalsruhe, DE)

Tracklisting

1. Tokyo Chainsaw

2. Artificial Dose

3. Godhead

4. [re]connect

5. Red Fur

6. Disco Kill Party

7. Mother pt 4

8. Synthwave Vegan

9. Lost Creator

10. Death Runner