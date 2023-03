Thy Art Is Murder dévoile le titre « Until There Is No Longer »

Thy Art Is Murder dévoile le titre « Until There Is No Longer » qui sera sur le EP « The Aggression Sessions » prévu pour le 7 avril en digital et le 21 juillet en CD et Vinyle. A noter qu’il s’agit d’un EP partagé avec Fit For An Autopsy et Malevolence.

“The Aggression Sessions” track listing:

01 – Fit For An Autopsy – “Hellions”

02 – Thy Art Is Murder – “Until There Is No Longer”

03 – Malevolence – “Waste Of Myself”

04 – Fit For An Autopsy – “Under A Serpent Sun” (At The Gates cover)

05 – Thy Art Is Murder – “Hammer Smashed Face” (Cannibal Corpse cover)

06 – Malevolence – “Left Outside Alone” (Anastacia cover)