The HU (Mongolie) en tournée en Europe et en France cet Eté

Le groupe mongole de Folk Metal, The HU, sera en Europe cet Eté avec plusieurs dates en France:

06/07 Nickelsdorf, AUT – Nova Rock

06/08 Interlaken, SWI -Greenfield Festival

06/10 Southampton, UK – Southampton Guildhall

06/11 Donington, UK – Download Festival

06/13 Liverpool, UK – O2 Academy Liverpool

06/14 Bristol, UK – O2 Academy Bristol

06/16 Landgraaf, NET – Pinkpop 2023

06/17 Clisson, FRA – Hellfest

06/20 Lille, FRA – L’Aeronef

06/21 Norwich, UK – University of East Anglia

06/22 Glasgow, UK – O2 Academy Glasgow

06/23 Newcastle, UK – NX Newcastle

06/27 Frankfurt, GER – Batschkapp

06/28 Strasbourg, FRA – La Laiterie Artefact

06/30 Werchter, BEL – Rock Werchter 2023

07/02 Heslinki, FIN – Festival Helsinki

07/04 Hamburg, GER – Grosse Freiheit 26

07/05 Luxembourg, LUX – Rockhal

07/06 Aix-les-bains, FRA – Musilack 2023

07/08 Madrid, SPA – Mad Cool Festival 2023

07/10 Marseille, FRA – Espace Julien

07/12 Munich, GER – Backstage Werk

07/13 Dresden, GER – Alter Schlachtohf

07/15 Wroclaw, POL – Center Concert A2

07/16 Vizovice, CZE – Masters of Rock

07/17 Budapest, HUN – Budapest Park

07/20 Bontida, ROM – Electric Castle Festival

07/22 Nordfjordeid, NOR – Malakoff Festival