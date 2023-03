Swing Of The Blade, revivez l’histoire de METAL BLADE RECORDS

Communiqué: En 2017, Brian Slagel racontait, dans For The Sake Of Heaviness, comment un adolescent californien obsédé par le metal avait fait de Metal Blade Records le label de référence. Avec Swing of the Blade: More Stories from Metal Blade Records, replongez dans l’histoire du géant des musiques extrêmes. Toujours plus d’anecdotes, toujours plus de groupes et surtout toujours plus de metal !

Introduit par une préface de Kerry King, le guitariste de Slayer, ce nouveau livre est à la fois un mémoire et un manuel d’initiation à l’industrie musicale. Swing of the Blade plonge au cœur des scènes et des groupes qui obsèdent les fans de metal du monde entier.

Ce nouvel ouvrage est une mine de souvenirs sur des musiciens iconiques et des événements emblématiques. Stagel y détaille notamment ses relations durables avec Metallica, Armored Saint, King Diamond, et autres poids lourds.

Depuis un studio, une salle de réunion ou dans la foule d’un concert, Brian Slagel porte un regard sans précédent sur la musique, les affaires et surtout sa passion. Une expérience de plus de quarante ans qui a fait de lui et de Metal Blade des champions de la découverte et de la promotion de la musique metal.

Précommandes: https://www.metalblade.com/swingoftheblade/

À PROPOS DE METAL BLADE

Metal Blade a été fondé en 1982 par Brian Slagel avec une volonté affirmée de diffuser la musique metal au plus grand nombre. Vague après vague, Metal Blade, via une musique puissante et innovante, a souvent défini de nouveaux genres en proposant des découvertes à un public toujours plus avide.

C’est cette philosophie qui a permis à Metal Blade de constituer un catalogue étonnant et diversifié, de résister aux diverses tempêtes auxquelles est confronté tout label indépendant et, à une époque où les ventes de disques sont en baisse, de connaître les années les plus fructueuses de son existence, alors qu’il fête sa quatrième décennie d’existence.

Metal Blade Records a lancé Metallica, Slayer, Armored Saint, Fates Warning, GWAR, Cannibal Corpse, Amon Amarth, Whitechapel, The Black Dahlia Murder, Cattle Decapitation, et des dizaines d’autres pointures du genre, façonnant ainsi plus de quatre décennies de hard rock, de metal et de musique extrême. Maison de disques internationale incontournable, Metal Blade a vendu des millions d’albums tout en restant, comme depuis ses modestes débuts à Los Angeles, farouchement indépendant. En 2017, Kerry King a introduit le label au Hall of Heavy Metal History. C’est cette même année que sortait For the Sake of Heaviness: The History of Metal Blade Records que nous évoquions en introduction.