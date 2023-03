SINSAENUM annonce son troisième album

Sinsaenum est en train de terminer son troisième album qui sera très prochainement mixé et masterisé par Lasse Lammert (Alestorm, Svartsot, Halcyon Way, Synarchy, Trials, Inner Sanctum…) (www.lasselammert.com). Il s’agit bien entendu de la première production depuis le décès de Joey Jordison (ex-Slipknot).