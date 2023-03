Rise Of The Northstar dévoile le nouveau single « Showdown »

Communiqué: Boum ! Il y a quelques semaines, Rise Of The Northstar apportait une touche de violence avec « Third Strike ». Cette fois, ROTN passe un cap dans la lourdeur avec « Showdown ». Un titre coup de poing, qui a d’ailleurs donné son nom à l’album à venir, et qui n’est pas sans rappeler le hit « Here Comes The Boom » (The Legacy Of Shi – 2018). Armé de la langue de Molière, ROTN martèle ici son propos et appose sa propre marque. Le tout en assumant parfaitement son goût pour le neo metal des 90’s et en préservant son ADN. « It’s not a Showdown… it’s an execution! »

Showdown sortira le 07 Avril chez Atomic Fire.