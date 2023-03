PLANE’R FEST organise son Warm Up à l’Empreinte (Savigny le Temple )

Communiqué: Né de la rencontre improbable entre le Plane’R Fest, festival situé à Colombier Saugnieu (69) dans le mythique hameau de Montcul et la salle l’Empreinte à Savigny le Temple (77), ce Warm Up propose un plateau 100% voix féminines avec deux groupes issus de la programmation du festival et un groupe soutenu par le lieu.

Le tout en accès libre !

Du Heavy metal avec NIGHTMARE, du metal alternatif avec ODC et du post metal avec PËRL : l’éventail est large et à l’image de la programmation des deux structures organisatrices, qui ont toujours aimé brasser les genres.

Cette soirée Warm Up offrira également au public l’occasion de gagner des Pass pour le Plane’R fest, des goodies du festival et des places pour les concerts de l’Empreinte.

L’Empreinte de Montcul – autre nom de code de cette soirée unique – devrait aussi laisser une trace indélébile dans les esprits des chanceux qui auront l’honneur de s’y rendre ! Une première qui marque le début, nous l’espérons, d’une longue et sulfureuse collaboration.

Plus d’infos: https://www.facebook.com/events/492901843031259

La page du festival: https://www.facebook.com/planerfestival/