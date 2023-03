OV SULFUR : The Burden Ov Faith

Premier album pour OV SULFUR qui offre de la violence, de l’efficacité via un Deathcore sombre et reprenant des influences Black, Death pour produire un album moderne mais sans artifice. On y trouve de tout. De la mélodie, du chant clair, du chant guttural, des envolées de guitare ou des rythmes sauvages. A cela plusieurs guests: Alex Terrible (Slaughter To Prevail), Howard Jones (ex-Killswitch Engage/Light The Torch), Kyle Medina (Bodysnatcher), Taylor Barber (Left To Suffer) et Lindsay Schoolcraft (ex-Cradle Of Filth). Le tout nous donne un album épique pour tous les fans de Metal.

Pourquoi écouter:

– Un premier album impressionnant

– Une diversité dans la violence et dans la composition

– C’est ultra accrocheur

– L’album défile sans s’en apercevoir, c’est presque trop court !