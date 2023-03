NOSTROMO en concert gratuit à Lyon !

Communiqué: NOSTROMO en concert gratuit ça n’arrive pas tous les jeudis, surtout quand c’est mardi !

Mardi 14 mars 2023

au Ninkasi Gerland / Kafé

267 rue Marcel Mérieux, 69007 Lyon

Accès : Métro B > Stade de Gerland

Entrée Gratuite !

– NOSTROMO (21h05 > 22h05)

grind metal hardcore – Genève, Suisse

– LA HESS (20h15 > 20h45)

crust hardcore punk – Lyon

Formé en 1996, NOSTROMO émerge au sein d’une scène suisse bouillonnante (Knut, Shora, Brazen). Les riffs sont précis, la frappe de batterie surpuissante, la basse calibrée. Les instruments s’intègrent avec subtilité à un chant agressif, déterminé, torturé. Ils publient rapidement un premier 45 tours puis un premier album studio « Argue » en 1998. S’en suit en 2000 la sortie de l’EP « Eyesore », un split avec Blockheads (2002). L’album complexe et technique « Ecce Lex » sort la même année. La cohésion redoutable des musiciens ainsi que la production millimétrée signée Mieszko Talarczyk du groupe suédois de grindcore Nasum, placent le disque au rang de référence en matière de metal extrême. La précision et la fureur de Nostromo, quelque part entre Napalm Death et Meshuggah, font mouche. Les dates s’enchaînent à travers toute l’Europe en compagnie de Slayer, Motörhead, Mastodon ou encore Converge. Nostromo sort « Hysteron-Proteron » en 2004. L’album est entièrement composé de versions acoustiques. Une prise de risque aussi réussie que saluée. Au milieu des années 2000, Nostromo se sépare suite à des tensions insolvables au sein du groupe. A nouveau réunis à l’automne 2016, Gojira s’empresse de les inviter sur leur tournée, puis le Hellfest les programme sur leur édition 2017. Galvanisé par ce retour à la scène, Nostromo renaît de ses cendres sort l’EP « Narrenschiff » en 2019. L’année 2022 marque le début de la collaboration de Nostromo avec le label suisse Hummus Records (fondé par le groupe Coilguns) et la sortie de leur quatrième album studio « Bucephale » le 28 octobre.

LA HESS : « Recyclage vermineux de sous produits culturels lyonnais tels que Lovgun, Overmars, Veuve SS, Kiruna ou Belladone. » Après une première démo 10 titres parue en 2017 et savamment intitulée « Démo 2017 », leur premier album 12 titres « Rue Deleuvre » vient de sortir le 22 janvier 2023 !

Plus d’infos: https://www.facebook.com/events/827540585238539