Nightmarer (The Ocean, War From A Harlots Mouth…) lance une vidéo pour « Hammer Of Desolation »

Nightmarer (The Ocean, War From A Harlots Mouth…) vient de lancer une vidéo pour le nouveau single « Hammer Of Desolation ». Il est tiré du nouvel album « Deformity Adrift » prévu pour le 5 Mai.







